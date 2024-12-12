Мерзлякова рассказала об уральце, оказавшемся в плену в Курской области

Один гражданский со Среднего Урала оказался в плену в Курской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, мужчина поехал в Курскую область, чтобы перевезти маму. Все прошло благополучно и тогда уралец решил вернуться, чтобы помочь соседям и теперь сам не может уехать обратно домой.

"Только один гражданский человек у нас не вернулся пока из… даже трудно сказать, что это плен, потому что это окружение внутри Курской области. Он еще не возвращен в нормальное русло жизни. К нам не вернулся. О нем я помню. Он есть в списке Татьяны Николаевны Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ - прим.ред.). Идут переговоры, в том числе и в эти дни. Мы очень надеемся, что все пройдет успешно", - рассказала Мерзлякова во время пресс-конференции.

Она добавила, что с начала 2024 года на Урал удалось вернуть 29 военнослужащих, большая часть из которых оказалась в Курской области из-за прохождения срочной службы.

"Срочники находились на территории России, но так получилось, что силы ВСУ вероломно зашли к нам и захватили их в плен. На второй день после этого я имела список со всеми данными, и он был отправлен куда надо. Нам удалось их вернуть", - подытожила омбудсмен.