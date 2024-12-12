Число обращений к свердловскому омбудсмену Мерзляковой увеличилось почти до 50 тысяч

Количество обращений от жителей Свердловской области уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. По ее словам, только в 2023 году в ее адрес поступило 41 тыс. писем с жалобами и просьбами, а в этом году - 49 тыс.

Как рассказала сама омбудсмен, к концу 2024 года число обращений действительно может вырасти до 50 тыс. 45% из них касаются темы боевых действий. Также большое количество писем содержали в себе жилищные вопросы: аварийное жилье и переселение.

Татьяна Мерзлякова отметила, что и в 2025 году будет заниматься проблемами граждан и защищать их гражданские права.