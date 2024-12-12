12 Декабря 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область названа лучшим регионом-шефом в системе ИНФОЦУР  

Тюменская область названа лучшим регионом-шефом в системе ИНФОЦУР, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Победу в этой номинации обеспечили стабильное выполнение показателей, соответствие запросам населения и лидерство по количеству событий в медиапланере.

Церемония награждения состоялась в рамках итогового семинара - совещания АНО "Диалог" в Мастерской управления "Сенеж" в Московской области. Диплом вручили Руководителю ЦУР Тюменской области Роману Рзаеву.

"Это совокупная оценка информационной работы Тюменской области на территории нашего подшефного муниципалитета. Материалы готовятся исходя из аналитики ЦУРа на темы, которые интересуют жителей Краснодона", - прокомментировал руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев.

Работа в Краснодоне по системе ИНФОЦУР началась в 2022 году. В центре внимания - информирование краснодонцев о том, какая работа проводится Тюменской областью для улучшения качества жизни в ЛНР.

В подшефный Краснодон и Краснодонский район направлялись строители, инженеры, учителя, врачи, волонтеры. Создан корпункт "Сибинформбюро". Тюменские журналисты готовят сюжеты о том, как восстанавливается родина легендарной антифашистской организации "Молодая гвардия", проводят образовательные мастерские для молодежи. ЦУР Тюменской области и Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области разрабатывают, реализуют и контролируют информационные кампании о работах, которые проводит регион на подшефной территории.

Теги: ИНФОЦУР, Тюменская область, АНО Диалог, регион-шеф


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