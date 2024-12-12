Выплату трех миллионов рублей родным погибших участников СВО распространят на всю "тюменскую матрешку"

Власти Югры усиливают поддержку участников СВО. Теперь в случае гибели военнослужащего его близкие смогут получить 3 млн руб., даже в том случае, если они официально зарегистрированы в Тюменской области или на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об итогах заседания правительства опубликована на официальном портале органов власти.

"Право на получение меры поддержки в размере трех миллионов рублей теперь будет распространено на членов семей погибших участников Специальной военной операции, имевших на день гибели (смерти) место жительства в автономном округе, но зарегистрированных в Тюменской области или Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее такую выплату могли получить только члены семей погибших участников Специальной военной операции, проживающие в Югре.", - говорится в сообщении

Инициатива внесена по поручению губернатора Руслана Кухарука.

"Данную инициативу высказали на встрече с супругами, родными, мамами наших военнослужащих, которые принимают участие в Специальной военной операции в статусе мобилизованных. Прозвучал вопрос от женщины, погибший муж который был зарегистрирован в Югре, тогда как ее местом регистрации значился Ямал. Из этой частной ситуации вышел вопрос, который требовал нормативного урегулирования. Теперь, благодаря документу, появилась возможность восстановить справедливость для таких семей, которые подпадают под эту ситуацию, оказать им поддержку", - обратил внимание Руслан Кухарук.