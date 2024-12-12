Региональные власти предложили упростить налоговый режим для Томской технико-внедренческой ОЭЗ

На круглом столе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре «Об актуальных вопросах совершенствования законодательства в сфере научной и научно-технической деятельности» заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова выступила с докладом.

Заместитель томского губернатора выступила с инициативой упрощения налоговых режимов для Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

«Томская особая экономическая зона технико-внедренческого типа является одной из перспективных площадок для размещения наукоёмких производств и по своим задачам имеет сходство с инновационным научно-техническим центром. При этом льготы для резидентов ОЭЗ давно закончились, а в инновационных центрах они есть», — отметила Людмила Огородова.

Замгубернатора подчеркнула, что Томская ОЭЗ работает с Большим университетом Томска и является инфраструктурной площадкой для развития проектов в сфере технологического суверенитета. В современных условиях это готовый инструмент, который способен ускорить замещение сложных технологий, ответить на санкционные вызовы.

«На федеральном уровне требуется систематизация всех программ поддержки, упорядочивание институтов развития. Бизнесу должны быть максимально понятны предлагаемые государством программы для успешного решения задачи по достижению научно-технологического суверенитета российской экономики», — резюмировала замгубернатора.