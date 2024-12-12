Хотят увидеть снег: иностранцы массово бронируют новогодние туры в Россию

Спрос иностранцев на новогодние туры в Россию вырос за год в два-три раза. Опрос среди туристических компаний провел РБК.

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Издание сообщает, что у "Интуриста" в декабре 2024 года продажи туров на новогодние праздники выросли почти в три раза по сравнению с декабрем прошлого года. У Space Travel — в два, а по отдельным направлениям — еще больше.

Как рассказали эксперты, уже в октябре-ноябре на выходные мест в отелях в центре Москвы практически не было.

"Сейчас операторам по приему приходится прикладывать экстраординарные усилия, чтобы найти свободные номера на высокие даты", — рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, такая же ситуация и в Санкт-Петербурге.

Хотят отметить Новый год в России в основном туристы из ОАЭ и Китая.

Именно из этой страны – самое большое количество интуристов. По статистике ФСБ, за девять месяцев этого года туристы из Страны восходящего солнца совершили в Россию более 700 тысяч поездок. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Далее по численности интуристов идут Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Оман. Они интересуются Москвой, частными экскурсиями и катанием на военной технике.

"Каждый второй партнер в Омане мечтает поехать в Россию зимой и увидеть настоящий снег", — рассказала представитель "Интуриста" Дарья Домостроева.

Также отмечается, что в декабре повысился спрос на деловые поездки из Турции, Индии и Китая.

Новогодние каникулы в этом году начнутся 29 декабря и продолжатся до 8 января. Перед этим россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Сегодня мы сообщали, что в Москве на Красную площадь привезли главную новогоднюю елку страны.

Лесную красавицу начали искать еще летом, в конкурсе участвовали 25 деревьев из всей Московской области. Подходящую ель смогли найти недалеко от деревни Знаменка Можайского района. Ее высота – 30 метров, а размах веток — 8 метров.