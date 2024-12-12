Власти Югры выдадут муниципалитетам для покрытия дефицита бюджетов кредиты под 0,1% годовых

Власти Югры выдадут муниципалитетам для покрытия дефицита бюджетов кредиты под 0,1% годовых, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект опубликован на интернет портале для публичного обсуждения проектов и нормативных актов органов власти Югры. Всего планируется выдать 650 млн руб. бюджетных кредитов. Деньги получат три муниципалитета. Мегион - 220 млн руб., Нефтеюганский район - 300 млн руб., Югорск - 330 млн руб. Суммы бюджетных кредитов определены на основании обращений муниципальных глав, займы выдаются на срок три года.

Отметим, что по прогнозам властей, бюджеты всех муниципалитетов региона будут дефицитными.