12 Декабря 2024
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Фото: uralkali.com

"Уралхим" и "Уралкалий" - лидеры в ESG-индексах РСПП

Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2024 года компании вошли в высшую группу А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий".

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия в публичной корпоративной отчетности информации о деятельности промышленных предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Напомним. Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Теги: уралкалий, уралхим, рспп, корпоративная ответственность, ESG-индекс


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