Шрайвер: США ведет себя неразумно, разрешая Украине бить по России

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу американским дальнобойным оружием – это неразумное поведении США в конфликте. Об этом написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети, пишет Lenta.ru.

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По его словам, глупца можно легко узнать по поступкам.

"…в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — сказал аналитик.

11 декабря мы сообщали, что украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, сообщало Минобороны РФ.

По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава.