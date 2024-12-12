ТМК представила собственные разработки в сфере ИИ для производства

Трубной металлургической компанией (ТМК) презентованы собственные разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые используются для повышения эффективности электросталеплавильного производства. Основная задача решений – учет и контроль качества металлолома (основное сырье для производства трубной заготовки), сообщает пресс-служба ТМК.

По словам начальника отдела машинного зрения Центра цифровых технологий ТМК Александра Дунаева, компанией сделан выбор в пользу собственных решений, поскольку готовые технологии на рынке нуждаются в адаптации под конкретное производство, а потенциал собственных программных продуктов, изначально предназначенных для решения задач ТМК, гораздо выше.

Так, компания применяет технологии машинного зрения для оценки объемов имеющегося сырья.

"Мы используем систему камер, данные с которых обрабатываются с помощью специального софта, что позволяет нам измерять геометрию поверхности и составлять карты каждой из площадок с металлоломом", – отмечает Александр Дунаев.

Также отслеживается продукция, поступающая в электросталеплавильные цеха. Контроль качества сырья помогает отслеживать ИИ. Для этого создан алгоритм, основанный на сверточных нейронных сетях, который был обучен с помощью анализа фотоснимков.

"Теперь мы можем определить ненужные объекты в ломе и извлечь их из общей массы, чтобы они не попадали в плавку", – добавил Дунаев.

Как отмечают в ТМК, цифровые технологи улучшают экономические показатели, а также способствует уменьшению выбросов и повышают экологичность производства.