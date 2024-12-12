На Ямале прошло смертельное ДТП с участием автобуса с вахтовиками и "ГАЗели"

На Ямале на автодороге Сургут - Салехард произошло смертельное ДТП с участием автобуса с вахтовиками и автомобиля марки "ГАЗель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ямала.

Инцидент произошел сегодня на 353 километре автодороги. В результате ДТП водитель автомобиля марки "ГАЗель" скончался на месте происшествия.

Прокуратура региона проводит проверку. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Муравленко. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в случае выявления нарушений - приняты меры прокурорского реагирования.