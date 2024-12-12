В России могут запретить стримингам показывать кино без разрешения Минкультуры

Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показ фильмов без прокатного удостоверения от Минкультуры.

До сих пор запрет на показ фильмов без удостоверения распространялся только на стационарные кинотеатры. Разработанные поправки в ближайшее время будут внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Депутат Андрей Свинцов заявил, что "пока рано утверждать что-либо определенное о том, как и с какой скоростью будет двигаться законопроект" на фоне смены главы профильного думского комитета.

Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения онлайн-кинотеатрам могут стать материалы, "пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Свинцов отметил, что в музыке, фильмах, детской литературе появилась серая зона, "где трактования настолько непонятны, что требуют вдумчивого к ним отношения либо откровенно противоречат указу президента и нормам морали".

В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" считают инициативу излишней и не подходящей для стримингов, "где в год появляется несколько тысяч единиц контента". Отмечается, что на процедуру выдачи разрешения могут уходить недели. В сервисе предупредили, что введение новых норм может лишить зрителей огромного количества контента.