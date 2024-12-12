Маркетплейсы освободили от отчислений в 3% за распространение рекламы в Сети

Отчисления за распространение рекламы в интернете в 3% от ежеквартальных рекламных доходов не затронут маркетплейсы.

Как заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, по ним будет создана отдельная регуляторика. Они занимаются продвижением, а не рекламой, отметил парламентарий, сообщает ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой отчисления рекламораспространителей в интернете и операторов рекламных систем в федеральный бюджет составят 3% от их ежеквартальных рекламных доходов. Из поправки следует, что отчисления не будут взиматься, если реклама распространяется на сайтах телеканалов, радио, информагентств, а также на сайтах ряда СМИ