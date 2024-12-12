Гендиректора "Ленфильма" Суворова сняли с должности

Нового гендиректора "Ленфильма" Эдуарда Суворова сняли с должности.

Об этом следует из распоряжения Росимущества. На его место претендует Надежда Андрющенко, которая руководила службой безопасности киностудии. Причина возможной отставки Суворова неизвестна.

Суворова назначили гендиректором в августе текущего года. С 26 февраля у него была приставка временно исполняющего. В должности гендиректора он сменил Федора Щербакова, который в феврале был объявлен в розыск по уголовной статье.

В начале декабря несколько Telegram-каналов заявили о проблемах на "Ленфильме". Сообщалось, что за прошедший год на киностудии не было снято ни одной ленты, в то время как во времена СССР ежегодно выходило от 20 до 40 фильмов, а долг компании вырос до 250 млн руб., сообщает РБК.

Напомним, Щербаков, объявленный в розыск по уголовному делу о вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию осенью прошлого года. Он стал фигурантом уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова.