Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

12 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного госэкзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Досрочный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов начнется 21 марта и завершится 21 апреля. При этом резервные дни — с 14 по 21 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ намечен на период с 23 мая по 23 июня. Резервные дни этого периода — с 16 по 23 июня.

23 мая, в рамках основного периода сдачи ЕГЭ, пройдут экзамены по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике базового и профильного уровня. На 30 мая назначен ЕГЭ по русскому языку. 2 июня будут сдавать экзамен  по обществознанию и физике. ЕГЭ по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июня, а устная часть экзамена по иностранным языкам и информатика — 10 и 11 июня. 

Дни для пересдачи ЕГЭ — 3 и 4 июля. 3 июля пройдет пересдача письменной части экзамена по иностранным языкам, информатике, литературе, русскому языку, физике и химии. И 4 июля — по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории и обществознанию, а также устная часть по иностранным языкам.

Дополнительный период для проведения ЕГЭ назначен на 4 и 8 сентября, резервным днем станет 23 сентября.

Досрочный период для сдачи ОГЭ в девятых классах планируется с 22 апреля по 17 мая. С 12 по 17 мая — резервные дни.

Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. При этом 21 и 22 мая будут сдаваться ОГЭ по иностранным языкам. ОГЭ по русскому языку пройдет 9 июня, по математике — 3 июня, истории — 29 мая, литературе — 16 июня. ОГЭ по биологии школьники будут сдавать 26 мая и 16 июня, по информатике — на 26 мая, 6 июня и 16 июня, по обществознанию — на 26 мая и 6 июня. По химии экзамен состоится 26 и 29 мая, по географии — 29 мая и 6 июня, по физике — 29 мая и 16 июня.

Дополнительный период для сдачи ОГЭ — со 2 по 23 сентября, резервные дни — с 17 по 23 сентября.

ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам будут начинаться в 10 утра по местному времени.

Теги: ЕГЭ, ОГЭ, школа, экзамены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети