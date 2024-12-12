Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного госэкзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Досрочный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов начнется 21 марта и завершится 21 апреля. При этом резервные дни — с 14 по 21 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ намечен на период с 23 мая по 23 июня. Резервные дни этого периода — с 16 по 23 июня.

23 мая, в рамках основного периода сдачи ЕГЭ, пройдут экзамены по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике базового и профильного уровня. На 30 мая назначен ЕГЭ по русскому языку. 2 июня будут сдавать экзамен по обществознанию и физике. ЕГЭ по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июня, а устная часть экзамена по иностранным языкам и информатика — 10 и 11 июня.

Дни для пересдачи ЕГЭ — 3 и 4 июля. 3 июля пройдет пересдача письменной части экзамена по иностранным языкам, информатике, литературе, русскому языку, физике и химии. И 4 июля — по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории и обществознанию, а также устная часть по иностранным языкам.

Дополнительный период для проведения ЕГЭ назначен на 4 и 8 сентября, резервным днем станет 23 сентября.

Досрочный период для сдачи ОГЭ в девятых классах планируется с 22 апреля по 17 мая. С 12 по 17 мая — резервные дни.

Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. При этом 21 и 22 мая будут сдаваться ОГЭ по иностранным языкам. ОГЭ по русскому языку пройдет 9 июня, по математике — 3 июня, истории — 29 мая, литературе — 16 июня. ОГЭ по биологии школьники будут сдавать 26 мая и 16 июня, по информатике — на 26 мая, 6 июня и 16 июня, по обществознанию — на 26 мая и 6 июня. По химии экзамен состоится 26 и 29 мая, по географии — 29 мая и 6 июня, по физике — 29 мая и 16 июня.

Дополнительный период для сдачи ОГЭ — со 2 по 23 сентября, резервные дни — с 17 по 23 сентября.

ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам будут начинаться в 10 утра по местному времени.