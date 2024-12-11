Цены на сливочное масло в РФ выросли на 34% с начала года

Цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 34,1%. За ноябрь продукт подорожал на 5,04%, говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, наибольший рост цен в ноябре был зафиксирован на огурцы, они подорожали на 42,6%.

В целом цены на продукты питания в ноябре увеличились на 2,6% по сравнению с октябрем и на 8,4% с начала года.

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян. Для сглаживания ситуации министерство расширило импорт из дружественных стран (Индия, Иран и Турция), что увеличило поставки масла на 20%. Это помогло "охладить" цены. Напомним, что ростом доходов россиян власти объясняли и подорожание яиц в прошлом году.