11 Декабря 2024
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Фото: astrobl.ru

Политолог: военный конфликт в Сирии может привести к проблемам с мигрантами в регионах "тюменской матрешки"

Военный конфликт в Сирии может привести к проблемам с мигрантами в регионах "тюменской матрешки". Такое заявление в своем Telegram-канале сделал политолог Александр Безделов.

Он отметил, что у всего, что сейчас происходит в Сирии, помимо военного и геополитического значения есть и сугубо внутрироссийские последствия. По словам Безделова, сейчас в Сирии правительство сформировала признанная террористической и запрещенная в России группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*.

"Реальная власть в Сирии сейчас действительно в руках радикалов. Чего очень многие, включая не только Россию, и боялись. Естественно, события в Сирии на этом не закончились. Очевидно, что возможна борьба за власть внутри коалиции, куда помимо ХТШ входят более умеренные протурецкие силы и большое количество оппозиционных ополчений и группировок разной степени радикальности. Также никуда не делась борьба с курдами и противостояние Израилю чьи танки дошли чуть ли не до Дамаска. Однако, со временем, интенсивность боевых действий серьезно снизится - главный враг, армия Асада, все-таки уже полностью ликвидирован. А стало быть потребности содержать многочисленные вооруженные силы у радикальных групп уже не будет. И вот тут возникает проблема, ибо в их составе присутствует довольно значительное количество радикально настроенных жителей бывших советских среднеазиатских республик. Разумеется со временем часть из них начнет возвращаться домой, а оттуда и в Россию.", - говорится в сообщении.

Безделов заявил, что уже сейчас необходимо усиливать работу на межнациональном и религиозном направлении в органах власти и силовых структурах.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать внимание на профилактике информации и противодействию влиянию радикальных взглядов.

* признанная террористической и запрещенная в России группировка

Теги: мигранты, конфликт в Сирии, Безделов


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