В Югре прокуратура требует изменить формулировку увольнения чиновника, который попался на махинациях при закупке автобусов

Прокуратура требует изменить формулировку увольнения югорского чиновника, который попался на махинациях при закупке автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Речь идет о бывшем замдиректора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрее Середневе. После коррупционного скандала он покинул свой пост по собственному желанию.

"Прокуратурой округа губернатору региона внесено представление с требованием рассмотрения вопроса об увольнении государственных служащих в связи с утратой доверия. Однако первый заместитель директора департамента уволен работодателем с формулировкой по собственному желанию, начальник управления транспорта департамента - в связи с утратой доверия. Не согласившись с основанием увольнения, прокуратура направила в суд иск к работодателю и бывшему чиновнику об изменении формулировки на увольнение в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Также фигуранткой уголовного дела стала подчиненная Середнева Ольга Власова. Выяснилось, она не имела соответствующего должности образования, при этом Середнев выписывал ей повышенные премии.

По версии УМВД по Югре, первый заместитель директора департамента и руководитель одного из управлений структуры в компании неизвестных совершили преступление в 2023 г. По госконтракту на закупку и поставку 165 автобусов они приобрели их у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. Комплектация поставляемой автомобильной техники не соответствовала условиям контракта. Разница в цене между одним недоукомплектованным автобусом и автобусом, соответствующим техническому заданию, составляла 6%. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету округа превысила 800 млн руб.

Фигурантом уголовного дела стал и руководитель фирмы, у которой закупили автобусы – гендиректор самарского "АвтоМАЗ" Тимура Мальцагова.