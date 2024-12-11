11 Декабря 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Куйвашев: Медперсоналу Среднего Урала будут компенсировать оплату жилья

Медицинским работникам Свердловской области будут компенсировать наем жилья. Об этом во время "прямой линии" заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос о дефиците медицинских кадров.

"Мы с министерством здравоохранения прекрасно это (вопрос нехватки персонала - прим.ред.) видим. Более того, предпринимаются те шаги, о которых я говорил. Уже с этого года мы предусмотрели компенсацию за наем жилья, в том числе медицинским сестрам. Раньше такого не было - это действительно важный шаг, и я вас уверяю, в том числе и через такие инструменты, мы обязательно наполним наши медицинские учреждения средним персоналом. Во многом вопросы здравоохранения сегодня стоят остро, и мы планируем дальнейшее расширение программ для привлечения специалистов в отдаленные территории. Я согласен, что никакая больница без медсестер не обойдется", - заявил Куйвашев.

Губернатору пожаловались жители Богдановича на отсутствие санитарной медсестры в центральной больнице, из-за чего родителям с детьми и пенсионерам приходится идти на другой конец города сдавать кровь. Куйвашев пообещал обратиться в минздрав и взять ситуацию на личный контроль.

За четыре дня на "прямую линию" со всех уголков Свердловской области поступило более 700 вопросов. Отметим, что еще с утра вопросы свердловчане задавали и под постом в группе Вконтакте телекомпании ОТВ, однако прямо перед началом эфира вопросы были удалены, комментарии закрыты, а после снова открыты уже во время "прямой линии".

Теги: Кувайшев, прямая линия, Богданович, медчестра, медперсонал, жилье, компенсация


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