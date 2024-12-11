11 Декабря 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер: Каждый год на челябинских озерах приходится убирать тонны мусора

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера спросили о том, как соблюсти баланс между развитием туризма в регионе и сохранением экологического состояния знаменитых челябинских озер.

"С одной стороны, мы ставим перед собой задачу развития туристического потенциала региона, и он действительно огромен. Мы все знаем наши замечательные озера, горы, горнолыжные курорты, Аркаим, наши города, где развивается тот же промышленный туризм и так далее. Но всегда возникает вопрос, а что будет, если людей приедет чуть больше, чем территория может принять?" — задумался губернатор.

По его мнению, решить эту дилему может строительство отельных комплексов с целью развития организованного туризма.

"Чтобы поток был организованный, чтобы было меньше так называемых диких туристов, которые, собственно, никак не контролируются. Мы каждый год убираем тонны мусора после таких туристов. Всегда есть угроза пожара и так далее", — посетовал Текслер.

Он также сообщил о том, что на Тургояке ввели запрет на использование двигателей внутреннего сгорания на лодках, чтобы снизить нагрузку на озеро. Кроме того, необходимо создавать инфраструктуру, которая снижает антропогенную нагрузку, например, организованный сбор мусора, а также системы канализования, водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения.

"Наши мастер-планы по тому же Тургояку предполагают наличие перехватывающих парковок, где бы люди не доезжали до самого озера, а могли оставить машины чуть дальше, но был бы транспорт, который бы людей развозил по тем площадкам, которые необходимы", — анонсировал Текслер.

Он добавил, что в этом году в Челябинской области наблюдается рекорд по объему туристов — зафиксировано более 2 млн поездок гостей региона.

Теги: озеро, экология, мусор


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