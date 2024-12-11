Голышмановские ветераны пограничники готовят к отправке в зону СВО автомобиль "Нива"

Голышмановские ветераны-пограничники готовят к отправке в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Машина станет шестой, которую приобрели и подготовили для участников спецоперации общественники. "Ниву" подбирали с учетом пожеланий ребят на передовой — автомобиль с кузовком, чтобы пехота могла перевозить мины и отбиваться от дронов.

"Министерство обороны РФ обеспечивает боевые подразделения техникой, но мы считаем, что наша помощь тоже не будет лишней и поможет быстрее выполнить поставленные задачи. За помощь в сборе средств мы благодарны всем неравнодушным жителям и коллективам организаций: коммунальному предприятию, жителям Земляновской территории, школам, редакции и всем, кто вносит посильный вклад в правое дело", - прокомментировал председатель местного отделения общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" Олег Негамедзянов.

Помещение для подготовки техники предоставил местный предприниматель Данил Хренов. В своей мастерской он занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей перед отправкой в зону специальной военной операции.

"Выбирали автомобиль мы с Юрием Поповым. Пригнали его, купили необходимые запчасти. Выполнили ремонт ходовой части, двигателя. Стараюсь делать всё сам, но при выполнении сложных работ меня выручают студенты-автомеханики Голышмановского агропедколледжа. Наша задача – обеспечить длительную эксплуатацию техники на передовой, чтобы она не подводила наших ребят", - сообщил Даниил Хренов.

На передовую автомобиль отправится через неделю.