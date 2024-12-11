11 Декабря 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В ряде челябинских поселков до сих пор нет газа

К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратился депутат собрания депутатов Саскенского муниципального округа Алексей Хролкин, который сообщил, что на территории Суринского городского поселения на протяжении уже года не производится догазификация. Работы были начаты, но не доведены до конца. Часть труб проложена, но газ по ним не запущен.

"Жители спрашивают, жители переживают, так как у нас все даже государственные учреждения, в большинстве, отапливаются углем либо дровами", — рассказал глава поселения.

Текслер пообещал отправить в поселок руководителей профильных министерств совместно с Газпромом.

"Работа начата, должна быть завершена в ближайшее время. Все эти переносы — надо разобраться в причинах переносов и решить проблему в ближайшее время. Я завтра жду доклада, периодически вопросы приходят. Вы знаете, тут не только регион, мы вместе с Газпромом эту программу реализуем и периодически какие-то сбои происходят. Видимо, это один из этих случаев. Завтра жду доклад, отправьте туда людей и те работы должны быть завершены", — поручил глава Челябинской области.

На отсутствие догазификации пожаловались также жители улицы Карла Маркса в Катав-Ивановске. Они сообщили, что ее должны были завершить до конца 2024 года, но сроки постоянно переносятся.

11 декабря Алексей Текслер проводит прямую линию с жителями Челябинской области. Наиболее часто встречающиеся вопросы жителей связаны с проблемами ЖКХ, социальной инфраструктуры, ремонта дорог.

Теги: газ, ЖКХ, поселок


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