11 Декабря 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области обеспечивать порядок в Новый год будут более 1 400 сотрудников полиции

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел предновогоднее заседание региональной Антитеррористической комиссии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области в новогодние и рождественские дни ожидается проведение более 100 праздничных мероприятий с массовым участием жителей и гостей региона.

"Обеспечивать правопорядок в местах проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий будут более 1 400 сотрудников полиции, а также работники частных охранных предприятий, народные дружинники и представители казачества. С 29 декабря 2024 года личный состав отделов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы", – доложил начальник Управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

Места проведения праздничных и религиозных мероприятий обследуют специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений для выявления взрывоопасных предметов.

Работники Главного управления МЧС РФ по Тюменской области проведут противопожарные инструктажи персонала объектов, которые будут задействованы при проведении праздничных мероприятий.

На объектах с массовым пребыванием детей особое внимание будет уделяться состоянию систем автоматической противопожарной защиты, наличию первичных средств пожаротушения, а также состоянию путей эвакуации.

С 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года пожарные и спасатели будут переведены на усиленный режим работы, отметил начальник Главного управления МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян.

"Обеспечение безопасности населения Тюменской области в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти", - подчеркнул Александр Моор.

Теги: Антитеррористическая комиссия, Александр Моор, Новый год, полиция


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