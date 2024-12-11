Погибших в Курской области военнослужащих приравняют к участникам СВО

Военнослужащих, погибших и раненых на территории Курской области, приравняют к участникам СВО. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

По его словам, опубликован указ президента РФ "О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации". Данный документ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим.

"В случае гибели военнослужащего (мобилизованного, контрактника, добровольца) при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее (в сумме около 8 млн), но также единовременную выплату в размере 5 млн, которую получают семьи погибших участников СВО", - разъяснил Иванов в своем телеграм-канале.

"В случае получения ранения при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область) на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как на участников СВО", - добавил депутат.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях. Она не уточнила, какие именно ситуации имеются в виду. По ее словам, ни один российский военнослужащий "не должен выпасть из этой системы", но для этого требуется большая работа.

Спикер сказала, что в России выстроена лучшая в мире система поддержки военнослужащих. Этому способствовала совместная работа президента, министерства обороны, государственного фонда "Защитники Отечества" и Федерального собрания.