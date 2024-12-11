Проблемы ЖКХ и благосутройства больше всего беспокоят челябинцев

На прямую линию с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером за первые пять минут эфира обратились 8 614 человек.

Что касается тем, которые больше всего волнуют южноуральцев, то на первом месте, по данным сотрудников call-центра, стоят проблемы ЖКХ, далее идёт здравоохранение, вопросы социального обслуживания и защиты населения, а также ремонт дорог.

В частности, на прямую линию дозвонилась жительница Челябинска, которая пожаловалась на практически полное отсутствие тротуаров для пешеходов вокруг дома.

"У нас вокруг дома очень неблагоприятная обстановка, особенно за домом. Это придомовая территория, ничего не убирается. Отсюда невозможно идти, люди падают, спотыкаются. Тротуара вообще толком нет, одни руины, одни вмятины. Вечером гулять негде", — сообщила местная жительница.

Алексей Текслер в ответ заявил, что в подобных проблемах виноваты недобросовестные дорожники, которые нарушили благоустройство и не исправили ситуацию. Также он подтвердил, что проблемы с благоустройством дорог регулярны, но ими занимаются.

"Большая программа реализуется во всех наших ЗАТО, в других городах, где не только уже дорогами занимаемся, но и активно занимаемся тротуарами, внутридворовыми проездами, дворами и так далее. Но, конечно, проблемы еще остаются. Считаю, что сейчас акцент на тротуары, на благоустройство, на дворы, после того, как с основными магистральными улицами во многих городах порядок навели, нужно заниматься более активно. Собственно, такая задача стоит и перед Челябинском, и перед другими городами. По этому конкретному звонку, я надеюсь, адрес коллегии определят и помощь необходимую окажут", - ответил губернатор.