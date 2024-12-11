Опрос: Павел Дуров стал популярнее Илона Маска среди российской молодежи

Российский предприниматель, основатель социальной сети "ВКонтакте Павел Дуров обогнал Илона Маска по популярности среди молодежи в России. Об этом говорят данные опроса, который провели сообщество предпринимателей и сервис по поиску работы hh.ru, сообщает РБК.

Оказалось, что успешные бизнесмены вдохновляют 43% молодых россиян. Павла Дурова назвали в числе "вдохновителей" 62%, а Илона Маска — 60%. За ними следуют Стив Джобс, который набрал почти 50%, и Билл Гейтс - 31%.

Среди артистов, которые помогают молодежи добиваться своего, лидерами стали Киану Ривз и Джонни Депп (32%), Эминем (26%), на третьем месте — Роберт Дауни-младший и Райан Гослинг (21%).

Также россиян вдохновляют ученые: Стивен Хокинг, Григорий Перельман и биолог Станислав Дробышевский.

Самыми популярными блогерами стали MrBeast, Ян Топлес и Дмитрий Масленников.

Среди спортсменов самыми лучшими признали Евгению Медведеву, Александру Трусову и Алину Загитову. У молодых людей самыми популярными стали Федор Емельяненко и Криштиану Роналду.

Накануне.RU ранее сообщало, что возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар поздравила его с днем рождения публикацией в соцсетях видео с замка Иф.

"Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной", – написала Болгар.

Замок Иф - тюрьма, которая находится во Франции недалеко от города Марсель, раньше там содержали особо опасных преступников.