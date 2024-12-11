Родственники Добрынина не смогут получить его наследство

Родственникам умершего певца Вячеслава Добрынина пришел в наследство долг в 1 миллион рублей. Как сообщает SHOT, на следующий день после смерти певца - его ИП закрылось. Но через два месяца на имя Добрынина начислили имущественный налог за 2023 год — его размер составляет больше одного миллиона рублей.

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В итоге после вступления в наследство родственники артиста сразу получат все имевшиеся у Добрынина долги: транспортный, земельный, а также налог на имущество.

Ранее мы сообщали, что Добрынина возникли осложнения после инсульта. Он скончался в одной из московских клиник. Композитору было 78 лет. Супруга рассказала, что несколько лет назад артист перенес два инсульта и получил инвалидность. Тогда он перестал выступать и занялся своим здоровьем.

Вячеслав Добрынин был одним из самых популярных композиторов в СССР с середины 1970-х годов. Он был автором многих известных песен: "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица" и "За милых дам".