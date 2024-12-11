Крупнейший нефтедобывающий регион мира отпраздновал 94 годовщину со дня основания

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – стратегический регион и форпост России, который обеспечивает энергетическую безопасность страны. Регион был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года и накануне отпраздновал свою 94-ю годовщину, передает корреспондент Накануне.RU.

В честь дня рождения региона в Югре с 8 по 16 декабря проходит множество самых разнообразных, интересных, тематических мероприятий: мастер-классы, выставки, экскурсии, открытые уроки, лекции, спортивных соревнования и праздничные концерты.

Так, в ходе акции "Узнай Югру" в муниципалитетах региона прошли экскурсии и фотовыставки, были организованы просмотры документальных и художественных фильмов, тематические квесты и многое другое.

Одно из самых знаковых мероприятий прошло в Ханты-Мансийске. В окружной столице состоялась XXVII выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", участниками которой стали свыше 200 предприятий региона. Продукция многих отмечена знаком "Сделано в Югре!". Попробовать Югру на вкус посетители выставки могли с 8 по 10 декабря.

Особенностью ярмарки в этом году стал конкурс пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры". Он состоял из шести номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации был выбран один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд конкурса составил 1 млн руб. и был распределен равными частями между выигравшими. В общей сложности на конкурс было подано 57 заявок от 34 товаропроизводителей. Победители конкурса получили дипломы и денежные сертификаты на сумму 40 тысяч рублей.

Отметим, что на территории Югры создано 105 муниципальных образований и расположено 194 населенных пункта.

Свое официальное название Ханты-Мансийский автономный округ – Югра получил в 2003 году – до этого в разные годы регион называли Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский национальный округ, а также Остяко-Вогульский национальный округ.

На сегодняшний день Ханты-Мансийский автономный округ - Югра относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей, является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. На регион приходится почти половина всей добытой нефти в стране. Кроме того, Югра лидер по объему промышленного производства, производству электроэнергии, добыче нефти и газа, инвестиций в основной капитал. Также Югра – в десятке регионов-лидеров по реализации нацпроектов. В рамках госпрограмм реализуется 47 региональных проектов, которые входят в 13 национальных проектов. На 1 ноября 2024 г. уровень их достижения составляет 99,87%.





В честь Дня округа в столице региона прошел праздничный концерт, который собрал на своей сцене лучших музыкантов региона, исполнивших песни о родной земле.

Во время концерта глава региона Руслан Кухарук поздравил югорчан с праздником, подчеркнув, что День образования округа — возможность поблагодарить всех первопроходцев, которые стояли у истоков освоения региона, и тех, кто сегодня помогает Югре жить и развиваться.

"Мы гордимся, что живем в одном их самых динамично развивающихся регионов нашей страны, а впереди у нас много интересных планов. Югорчане — люди с открытым сердцем, щедрой душой, но очень мужественным характером. Их идеи обращены в будущее - это главное подтверждение того, что наш регион и дальше будет развиваться. Он будет, как и всегда, опорой для развития экономики, безопасности и суверенитета всего нашего государства. Будет - об этом мы говорим уверенно, потому что так считают его жители. В наших руках могущество и мощь природы, наследие, которое нам передали предыдущее поколения. Продолжим дело поколения победителей, дело первопроходцев. У Югры сильное и мощное будущее, как и у нашей страны", - заявил Руслан Кухарук.

Он отметил, что главное богатство Югры – это ее жители, которые прославляют свою Родину трудом, учебой, достижениями в различных сферах и вручил государственные и окружные награды выдающимся жителям Югры: участникам СВО, представителям различных отраслей, от здравоохранения до культуры, многодетным семьям.

Поздравления округу с Днем рождения также направили полпред президента в УрФО Артем Жога. Напомним, во время рабочей поездки он отметил, что Югра – один из ключевых регионов топливно-энергетического комплекса страны. Экономика субъекта на 80% состоит из нефтегазодобывающего сектора. Даже в условиях сильнейшего санкционного давления и других внешних факторов он не только сохраняет стабильность, но и обеспечивает планомерное развитие региона.

"Дорогие жители Югры! Все, чем гордится сегодня регион – это результат вашего труда! Спасибо за любовь и верность родной земле! Желаю вам счастья, благополучия и энергии для покорения новых вершин!" – отметил Артем Жога.

В поздравлении главы Совета Федерации Валентины Матвиенко сказано, что Югорская земля с ее колоссальными запасами ценных ресурсов – один из столпов экономического благополучия России.

"Здесь уважают и ценят труд, гордятся успехами и профессиональными достижениями своих земляков, тех, кто закладывал основы отечественной нефтегазовой отрасли и сегодня продолжает делать все возможное для развития и процветания России", - говорится в сообщении.

Поздравления также направили ближайшие соседи Югры – губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Добавим, что в связи с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры правительство региона предоставило единовременную выплату пенсионерам в размере 1 тыс. руб. Деньги югорчане получили в беззаявительном порядке.