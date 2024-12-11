В Госдуме предложили запретить продажи пиротехники через интернет

Депутаты от "Справедливой России — За правду" внесли в Госдуму проект закона, который ограничит продажу в интернете салютов и петард.

Запрет касается маркетплейсов и других сайтов, которые доставляют товар курьером. Если инициатива будет одобрена, купить петарды можно будет только в обычных магазинах лично.

Как заявил глава фракции Сергей Миронов, сегодня любой желающий, в том числе ребенок может купить все, что угодно. "Печальный результат этой вседозволенности мы регулярно видим на новогодние праздники, когда в результате неправильного обращения с петардами и фейерверками страдают люди", - заявил парламентарий.

Как указал первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев, в настоящее время подобный товар можно купить без личного контакта с продавцом, в том числе через маркетплейсы с доставкой. Это означает, что не проводится проверка возраста, сообщают "Известия".