Минсельхоз согласился с госрегулированием наценок на социально значимые продукты

Министерство сельского хозяйства России поддержало предложение депутатов Госдумы о вводе госрегулирования в отношении социально значимых продуктов питания.

Парламентарии предложили разрешить региональным властям ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Инициатива может затронуть только социально значимые товары. В перечень из чуть более 20 наименований входят говядина, мясо птицы, масло, хлеб и другие продукты питания. Инициатива позволит предотвратить ситуации, когда торговые сети завышают цены, а также поддержать россия, считают депутаты. Соответствующий проект закона уже внесли в Госдуму.

В Минсельхозе считают, что ограничивать надбавки нужно только в исключительных случаях — например, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев. Против инициативы выступают Минпромторг, МЭР, Минфин. Министерствам придется снимать противоречие на дополнительном совещании в правительстве, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России предлагает расширить перечень товаров, на которые нельзя будет повышать цены без обоснования.