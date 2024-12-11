Грузовые автоперевозчики пожаловались на убытки

В России грузовые автомобильные перевозчики пожаловались на убытки.

В ассоциации "АвтоГрузЭкс" также заявили о риске банкротств и переходе рынка в тень. Свои предложения для изменения ситуации они собираются направить в Минтранс и Минпромторг. Как заявил члена ассоциации, президент "Итеко" Евгений Бабаев, рентабельность крупных автоперевозчиков ушла в минус. Это связано с ростом издержек, повышением Центробанком РФ ключевой ставки, ослаблением рубля, снижением спроса на перевозки, которое повлекло за собой снижение тарифов.

По его словам, легальный бизнес не может конкурировать с "серыми" компаниями, которые нарушают налоговое и трудовое законодательство, чтобы снизить издержки. В 2025 году предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка либо уйти в тень.

Чтобы не допустить этого, участники рынка собираются предложить властям внести комплексные изменения в регулирование отрасли, в том числе снизить размер НДС для транспортно-экспедиторских услуг до 10%.

В настоящее время теневые автоперевозчики занимают 65–70% рынка, на официальных игроков приходится 30–35% отрасли, сообщают "Известия".