11 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, впервые отбывающих наказание за ненасильственные преступления

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева на встрече членов совета с главой государства Владимиром Путиным предложила помиловать женщин, впервые отбывающих наказание за ненасильственные преступления, а также всех женщин, у которых есть малолетние дети.

"Милость всегда была востребована в обществе. Лучше ошибиться в милости, чем в казни, как писал Федор Достоевский. В прошлом году я просила вас помиловать женщин, и вы это сделали к 8 Марта, спасибо вам огромное. Я прошу вас продолжить эту традицию, пусть это будет традицией", - приводит ее слова ТАСС.

По словам члена СПЧ, "хотелось бы, чтобы вообще были помилованы все женщины, осужденные в первый раз за ненасильственные преступления, а также все женщины, у которых есть малолетние дети, они дожидаются их дома". Меркачева выразила уверенность в том, что женщинам несвойственно "преступное мышление", они попадают в тюрьмы из-за случайного стечения обстоятельств, тяжелой жизненной ситуации или по причине психического заболевания.

Путин 8 марта подписал указ о помиловании 52 женщин. В декабре прошлого года на встрече членов СПЧ с президентом данную тему также поднимала Меркачева. Тогда глава государства в том числе допустил, что "некоторые категории женщин", отбывающих наказание, можно амнистировать. 

Теги: женщины, наказание, помилование, СПЧ


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