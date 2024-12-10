Россияне вновь смогут доехать на поезде до Китая и Кореи

Россияне вновь смогут доехать на поезде до Китая и Кореи. Рейсы отменили во время пандемии. Российские железные дороги (РЖД) 15 декабря возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение из Приморья. Как сообщает сайт РЖД, поезд назначен на маршрут из российского Гродеково до корейского Суйфэньхэ. Также назначен новый поезд из Хасана до города Туманган в КНДР.

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Новый график движения пассажирских поездов на Дальневосточной железной дороге приняли на трехлетний период с 2024 по 2027 годы.

Круглый год будут курсировать 15 пар поездов: Владивосток – Москва, Тында – Благовещенск, Владивосток – Советская Гавань и другие.

Для удобства пассажиров летом назначат поезда к курортам Японского и Черного морей.

Сейчас из Приморья в Китай можно добраться автобусами и авиарейсами, в Северную Корею — только регулярными авиарейсами Владивосток — Пхеньян.

Ранее мы писали, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В этом случае действие договора прекращается через год.