В Тюмени четверо пассажиров автобуса пострадали в ДТП

В Тюмени четверо пассажиров автобуса пострадали в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел сегодня на ул. Созидателей, 11. 53-летний водитель автобуса "ЛИАЗ" маршрута №89 не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.

Травмы получили семилетний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет. Всего в автобусе находилось 10 пассажиров. Прокуратура Тюменского района организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.