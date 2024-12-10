10 Декабря 2024
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Фото: Транснефть - Сибирь

Нефтепроводчики заменили участок трубопровода в Тюменской области

Специалисты "Транснефть – Сибири" заменили участок подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск – Курган – Куйбышев протяженностью более 800 м в пойме реки Большая Березовка в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибири".

Цель – повышение надежности процесса транспортировки нефти по магистральному трубопроводу и его экологической безопасности.

Работы по замене участка трубопровода проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Строительно-монтажные работы по сварке и укладка трубы диаметром 1220 мм и толщиной стенки 17 мм в заводской изоляции в заранее подготовленную траншею проводились в существующем створе трубопроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Усть-Балык – Омск. В ходе работ специалисты выполнили укладку дюкера протяженностью 120 метров в границах подводно-технических работ через реку Большая Березовка.

Реконструированный участок трубопровода проходит по болотистой местности. Заглубление трубы произведено на нормативное значение с применением балластирующих устройств. После балластировки трубы выполнена обратная засыпка траншеи. Новый участок успешно обследован с использованием внутритрубного диагностического прибора, проведено гидравлическое испытание на прочность и герметичность. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль.

При реализации проекта перенесена комплектная трансформаторная подстанция с устройством новой площадки обслуживания и ограждением, установлены 10 новых контрольно-измерительных стоек совместно с электродами сравнения и блоком индикаторов скорости коррозии. Установленное оборудование подключено к системе электрохимзащиты.

Работы по замене участка подводного перехода МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев проводились в строгом соответствии с требованиями проектных решений, пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля "Транснефть".

Теги: Транснефть - Сибирь, трубопровод, техническое перевооружение


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