СМИ: Строителям трассы Казань — Екатеринбург задерживают зарплату

Строителям трассы Казань — Екатеринбург уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. По словам мужчин, из-за этого они не могут уехать домой и находятся "в заложниках". Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Рабочие занимаются возведением дороги М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит в Башкирии. Они рассказали, что компания "Строймеханизация" задерживает зарплаты с июня, а "Региональная строительная компания" — с сентября. Обе фирмы занимаются проектом создания дороги.

В компаниях заявляют рабочим, что "нет денег, и надо подождать". Сотрудники направляли обращение в местную прокуратуру, но ответа ведомства не последовало. Сейчас они направили жалобу президенту.

Telegram-канал отмечает, что в июне "Экспобанк" потребовал банкротства компании "Строймеханизация". Сумма задолженности составила 7,2 млн рублей.

В августе сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин провел облет трансы Казань-Екатеринбург. Он заявил, что провел совещание в Татарстане, где детально обсудили с каждым подрядчиком ход работ. В его Telegram-канале были опубликованы фотографии строительства мостового перехода, который станет частью трассы.

В феврале этого года Хуснуллин сообщил, что трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург планируется построить за четыре года – в два раза быстрее, чем трассу М-11.