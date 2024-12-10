190 терактов предотвратили спецслужбы России за год

190 терактов предотвратили спецслужбы России за год. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, сообщает ТАСС.

Также в России задержали более 1000 человек, которые хотели совершить теракты против наших граждан.

Бортников сообщил об этом на заседании НАК. Специалисты обсуждали вопросы о том, как регионы готовы отразить террористические атаки в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что теракты готовили завербованные противником граждане. Они хотели дестабилизировать ситуацию в регионах России.

"Недавние атаки на культовые сооружения и полицейских в Махачкале и Дербенте - наглядный тому пример", - сказал Бортников.

Как сообщало ТАСС, в июне неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на православные храмы и синагоги, и атаковали пост ДПС. Погибли 22 человека. Среди погибших было 16 сотрудников полиции. Нападавших ликвидировали.