Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ в 2018 году как аргентинские болельщики

Семейная пара разведчиков-нелегалов Артем и Анна Дульцевы приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом они рассказали в интервью журналу "Разведчик".

"Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия", — сказал Дульцев.

Анна Дульцева добавила, что в рамках этой поездки они смогли встретиться с родственниками на даче ее родителей.

Дульцевы жили в Словении с 2017 года по аргентинским паспортам как Людвиг Гиша и Мария Майер-Муньос. Они создали IT-фирму. После начала СВО они попали в поле зрения спецслужб и были задержаны 5 декабря 2022 года агентством разведки и безопасности Словении. Что стало причиной провала, неясно. На их компьютерах были обнаружены защищенные программы для связи с Москвой. Следствие заявило, что Дульцевы являются глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки РФ. Их приговорили менее чем к двум годам лишения свободы.

В августе 2024 года супружеская пара Дульцевых вернулась в Россию в результате обмена заключенными в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона. Их дети также прибыли в Москву. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дети узнали, что являются русскими, только после вылета самолета из Анкары, где состоялся обмен. Он добавил, что дети – мальчик и девочка – не говорят по-русски (поэтому президент России, встречавший их во Внуково, обратился к ним по-испански) и не знали, кто их встречал на исторической родине.



