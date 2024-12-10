Тюменская область заняла шестое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - 2024

Тюменская область заняла шестое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - 2024, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония награждения регионов-лидеров состоялась в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. По итогам рейтинга, Тюменская область в очередной раз вошла в десятку лидеров с наивысшей оценкой "Гарантированная прозрачность", заняв шестое место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Выстроенная в Тюменской области централизованная система закупок ориентирована, в том числе, на поддержку участия в закупках субъектов малого предпринимательства.

"Доля таких закупок составляет 67% от общего объема конкурентных закупок, обеспечив высшее положение Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по соответствующему критерию", - уточнили в Управлении государственных закупок Тюменской области.

Принятые в регионе меры позволяют осуществлять закупки товаров, работ и услуг с максимальным привлечением участников закупок со всей страны. Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр.