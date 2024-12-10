Перед прямой линией президента России с вопросами активно звонят дети

Российские дети активно делают заявки на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря. Они мечтают о подарках от президента РФ к Новому году. Об этом рассказала специалист кол-центра телеканалу "Россия-1".

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"Очень много обращаются дети к президенту с какими-либо просьбами. Как правило, подарки заказывают к Новому году", - рассказала она.

По информации корреспондента, больше всего обращений на текущий момент поступило из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов.

Прямая линия российского лидера в этом году будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией главы государства. Она начнется 19 декабря в 12:00 по мск.

Ранее мы сообщали, что сбор вопросов к президенту стартовал в ночь с 7 на 8 декабря. Рассказать о своих пожеланиях можно как по телефону, так и с помощью смс-сообщения.

Как уточнил представитель Кремля, предварительный сбор вопросов позволит президенту иметь общее представление обо всех проблемах. Для этого впервые используют искусственный интеллект.

В прошлом году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря. Она продолжалась 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан.