ТМК заняла призовые места на Всероссийском конкурсе рационализаторов

Предприятия, входящие в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стали победителями Всероссийского конкурса массового рационализаторства, сообщает пресс-служба компании.

Так, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) взял "золото" в номинации "Лучшая компания по массовой вовлеченности" и "серебро" в номинации "Лучшая компания по массовой продуктивности". Эксперты высоко оценили рационализаторскую деятельность на предприятии — за 2023 год сотрудники завода представили более 8 тыс. предложений по совершенствованию технологического процесса, экономии расходных материалов, улучшению качества продукции и повышению безопасности труда.

"Лучшими молодыми рационализаторами" признали сотрудников двух предприятий ТМК — Северского трубного (СТЗ) и Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) заводов. Первое место в номинации занял заместитель начальника по технологии трубопрокатного цеха №1 СТЗ Алексей Пьянков. Он подал более 60 рацпредложений за 13 лет работы, общий экономический эффект от внедрения инициатив составил более 100 млн рублей. Третье место занял заместитель начальника трубопрокатного цеха ТАГМЕТа Александр Сазоненко. Он внедрил ряд проектов модернизации основного технологического оборудования цеха, за год в подразделении было реализовано 14 поданных им рацпредложений.

Как отмечают в ТМК, в компании функционирует многоэтапная система по отбору и внедрению рационализаторских инициатив, а также по мотивации сотрудников к их разработке.