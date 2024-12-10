В Югре на трассах ввели ограничения из-за гололеда

В Югре из-за гололеда вводятся временные ограничения на участках дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Ограничения введены на 100 километре автодороги Сургут - Нижневартовск в сторону Сургута. Ограничено движение для всех видов транспортных средств. На 57 километре автодороги Сургут - Когалым в сторону Сургута движение осуществляется в составе колонны.

На 59 километре автодороги Сургут - Лянтор в сторону Сургута ограничено движение для всех видов транспортных средств.

Ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние.