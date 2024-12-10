"Уралкалий" стал лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

В конце минувшей недели в Москве в Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.

Компания "Уралкалий" стала лауреатом конкурса в номинации "Профориентационная деятельность" за проект "Калийград" в детском оздоровительном лагере "Уральские самоцветы", сообщили в пресс-службе "Уралкалия". В рамках проекта на протяжении всех смен ребята знакомились с предприятием через увлекательные интерактивы, раскрывая секреты производства.

В этом году на конкурс было направлено 780 заявок из 77 регионов Российской Федерации. Для участия в финальном этапе членами экспертного совета отобрано 699 заявок с лучшими практиками.

"Сегодня в условиях высокой конкуренции за работника особое значение приобретают эффективные практики трудоустройства молодежи – главного резерва рынка труда. Благодаря вовлеченности работодателей, тысячи молодых ребят ежегодно получают предложения о трудоустройстве на постоянную или временную работу, знакомятся с новой для себя сферой деятельности, проходят практики и стажировки. В этом году расширилась география конкурса. Компании из 77 регионов заявили о своем участии, представив свои практики трудоустройства. Мы видим большой интерес к конкурсу и у крупных работодателей, и у небольших организаций. В этом году на победу претендовали "Россети", "Уралкалий", НЛМК, предприятия "Росатома" и "Газпрома", и многие другие компании. Треть финалистов конкурса – это вузы и колледжи, которые в партнерстве с работодателями ежегодно участвуют в трудоустройстве своих выпускников", – отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.