В Тюменской области от столкновения большегруза с "Газелью" погибла женщина и две коровы

В Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе большегруз "Скания" въехал в стоящий на проезжей части автомобиль "Газель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, в "Газели" перевозили коров. По дороге автомобиль сломался и 52-летний водитель остановил машину на полосе движения. Знак аварийной остановки не выставил. В результате ДТП на месте погибла супруга водителя "Газели", а также две коровы.

57- летний водитель "Скании" не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.