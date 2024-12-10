Документы о массовых убийствах в Донбассе рассекретила ФСБ

Документы о массовых убийствах фашистами советских граждан в Донбассе с 1941 по 1943 год рассекретила ФСБ Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает РИА Новости, из них стало известно, что фашисты создали на оккупированных территориях особые карательные органы. Они истребляли коммунистов, партизан и мирных граждан.

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Одного из их - Александра Динкеля – казнили в 1973 году. Он лично принимал участие в истреблении людей.

Как следует из документов, в сентябре 1941 в селе Александровского района каратели выгнали из домов 36 человек и расстреляли.

"В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял", — указали в документах.

Напомним, что в 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре представили официальный логотип празднования.

Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия глубоким содержанием. Ранее мы сообщали, в Томской области уже формируют план мероприятий. Первый заместитель губернатора региона Андрей Дунаев провел рабочее совещание штаба по подготовке и проведению праздника.

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Входную группу нового общественного пространства оформят светодиодными экранами в форме Звезд Победы, на которых пойдет трансляция видеороликов, наполненных информацией, фотографиями, связанными с событиями военных лет.