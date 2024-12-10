50 мирных жителей пострадали за неделю от обстрелов ВСУ в России

Пять жителей России погибли за прошедшую неделю из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). 50 человек ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Читайте также: В Воронеже обломки сбитого ночью БПЛА упали на автомобиль

По его словам, Украина атаковала городские автобусы и гражданский транспорт, объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, использовала тактику "повторных ударов", направленных на нанесение ущерба спасательным и аварийным службам.

Всего по гражданским объектам ВСУ выпустили почти 1300 боеприпасов. Больше всего пострадали гражданские объекты Херсонской области.

Там в результате ударов дронов по пункту выдачи гуманитарной помощи три мирных жителя погибли, четверо получили ранения.

Также шесть спасателей МЧС пострадали в результате атаки беспилотника на заправку в Токмаке Запорожской области.

Семь мирных жителей получили ранения в результате ударов дронов по двум пассажирским автобусам в Горловке Донецкой народной республике (ДНР).

"Работник дорожной службы погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, во время проведения ремонтных работ на трассе Донецк-Мариуполь в ДНР", - сообщил Мирошник.