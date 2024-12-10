"Т-Банк" может перевести часть заемщиков в "Уралсиб"

"Т-Банк" может перевести часть заемщиков в "Уралсиб".

Как заявили в службе поддержки банка, такие сделки по передаче кредитов из одного финансового учреждения в другое являются обычной практикой. Ранее на сайте "Уралсиба" появился раздел с ответами на вопросы для клиентов "Т-Банка", в которых, в частности, было сказано, что клиенты, чьи кредиты будут переданы, получат уведомление по телефону или на почту, а условия займов останутся прежними.

Передача не затрагивает заемщиков с ипотекой и рассрочкой, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что "Т-Банк" собирается запустить торговую онлайн-площадку. В банке говорят, что это будет не маркетплейс "в буквальном смысле", но некий близкий по содержанию проект, который "всех скоро удивит".