В Госдуме одобрили поправку о введении сбора с распространителей интернет-рекламы

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой отчисления рекламораспространителей в интернете и операторов рекламных систем в федеральный бюджет составят 3% от их ежеквартальных рекламных доходов.

В случае принятия документа инициатива может быть введена с 1 апреля 2025 года. Поправки предложены ко второму чтению проекта закона, который был внесен в Думу в апреле текущего года. В июле он был принят в первом чтении. Изначально документ был направлен на урегулирование вопросов, связанных с распространением рекламы кредитов.

Отчисления направлены на поддержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ. ​​За уплатой обязательных отчислений будет следить Роскомнадзор.

Из поправки следует, что отчисления не будут взиматься, если реклама распространяется на сайтах телеканалов, радио, информагентств, а также на сайтах ряда СМИ, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что есть риск "двойного сбора", при котором плату возьмут и с площадки, где размещается реклама, и с рекламного агента.

Весной 2023 г. выяснилось, что 37% владельцев малого и среднего бизнеса не стали маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми правилами. 17% бизнесменов пытались решить вопрос маркировки собственными силами, 42% участников опроса обратились к консультантам.