Андрей Трубецкой: Практика молодежного центра Сургутского района стала призером конкурса Минтруда РФ

Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, муниципальный РМЦ занял второе место в номинации "Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет". Награждение призеров и победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи состоялось в Министерстве труда и социальной защиты России.





Представила концепцию коллегам из регионов и получила диплом за второе место заместитель директора РМЦ Екатерина Закирова.

Как сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой, в среднем, за год Районный молодежный центр устраивает на работу порядка 1,8 тысяч подростков. Всего с 2000 по 2024 год было трудоустроено более 39 тысяч ребят по самым различным специальностям: от рабочего по благоустройству до помощника архивариуса.

Андрей Трубецкой отметил, что популярными направлениями у юных кадров традиционно считаются вожатское дело и делопроизводство.

Но у ребят также есть возможность погрузиться и в особенные профессии. В их числе – костюмер, кастомайзер (художник-дизайнер, специалист по переделке одежды) и копирайтер.

МАУ "Районный молодежный центр" помогает подросткам с профессиональным самоопределением, обучением и трудоустройством не только на летних каникулах, но и в течение всего года.