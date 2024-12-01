ФРГ не нашли доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве

Доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве пока нет сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Германия направила экспертов для расследования. При этом Фезер голословно обвинила Россию в растущей диверсионной деятельности и призвала лучше защищать критическую инфраструктуру.

Самолет глобальной курьерской компании DHL разбился 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, воздушное судно направлялось туда из Лейпцига. В результате ЧП погиб один из пилотов — гражданин Испании. Еще три человека, среди которых граждане Литвы, Германии и Испании, находятся в больницах.

Полиция и Генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование, предварительные причины произошедшего — технические неполадки или халатность. Группа экспертов уже обнаружила черные ящики, сообщается, что их расшифровка займет около месяца. На днях министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил об отсутствии признаков диверсии при крушении самолета.